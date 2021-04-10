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10 Nisan 2021 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 18:06:00

Myanmar ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 80 ölü

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Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivil hayatını kaybetti.

Independent gazetesinin haberine göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre askerler, protestoculara ağır silahlarla ateş açtı ve el bombası kullanıldı.

SALDIRIDA EN AZ 80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar'ın Tamu şehrinde de vatandaşların ordu konvoyuna pusu kurup 3 askeri öldürdüğü duyuruldu.

Myanmar Now sitesine konuşan mahalle sakinleri, olayda en az üç asker ve bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : Myanmar Independent Bago protestoculara ateş
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