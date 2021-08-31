Musul'da Fransız oyunu! Macron'dan açık provokasyon

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan "Komşu ve Bölge Ülkeler İş Birliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Katar, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Kuveyt, BAE ve Türkiye'den üst düzey temsilcilerin iştirak ettiği toplantının sürpriz katılımcısı Macron, toplantı sonrası gittiği Musul ve Erbil'i ziyaret etti. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Iraklı isimler, bir Avrupa ülkesi olan Fransa'nın Bağdat'ta düzenlenen ve bölge ülkelerinin işbirliği ve ortaklığını esas alan toplantıda yer almasını emperyal refleks olarak nitelendirdi. Irak Türkmen Cephesi Musul eski Temsilcisi Hazım Devlet, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Irak'a daha önce bombalarla yakıp yıktıkları yerlerin yeniden inşası için ihale almaya geldiğini söyledi. Hazım Devlet, Macron'un geçtiğimiz günlerde Papa tarafından ziyaret edilen dini merkezler ile birlikte Karakuş ve Bartella gibi Hristiyan ve Ezidi beldeleri ziyaret ettiğini aktardı.

BÖLGE HALKINI PROVOKE ETTİ

Eski Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara ise DEAŞ bahanesi ile Musul'u enkaza çeviren unsurların başında Fransa'nın geldiğini belirterek "O zor günlerde on binlerce Musullu Ezidi, Kürt, Türkmen ve Arap Türkiye'ye sığındı. Bütün bu olup bitenlere rağmen Macron'un bölgeye gelerek yürüttüğü faaliyet açık bir provokasyondur" dedi.

PKK SÖZCÜLÜĞÜ YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sebebi ile Musul sokaklarına bu ülke bayraklarının asılmasını üzüntü ile karşıladığını belirten Kara, Macron'un PKK'nın kontrol ettiği bölgelere dair yaptığı açıklamaları ise skandal olarak nitelendirdi. Kara, Macron'un Sincar başta olmak üzere PKK işgalindeki bölgelere dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını eleştirmesine tepki göstererek PKK'nın yalnızca Türkiye için değil Irak açısından en büyük tehdit olduğuna dikkat çekti. Kasım Kara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açık bir biçimde PKK-terör sözcülüğü yaptığını söyledi.

DERDİ İHALE ALMAK

Kara "Irak'ta yakın dönem başta havalimanı, karayolu, demir yolu, altyapı, sağlık kurumları, liman, tarımla ilgili faaliyetler, enerji ve eğitim kurumları ile ilgili ciddi yeniden yapılanma ve ihale süreçleri yaşanacak. Paris bu konuda en büyük payı istiyor. Kendilerine en büyük rakip olarak da Türkiye'yi görüyorlar. Bu sebeple de Türkiyesiz bir Irak istiyorlar. PKK'ya verilen desteğin arka planında da bu gerekçe yatıyor" diye konuştu.