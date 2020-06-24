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24 Haziran 2020 Çarşamba 21:41:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 21:43:00

Musul'da DEAŞ mensubu 12 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 terörist öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yayınlanan yazlı açıklamada, kentin güneydoğusundaki Sincar ilçesi yakınlarında Irak ordusu ve federal polis gücü tarafından düzenlenen operasyonda 12 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Koalisyon gücü hava desteği sağladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de operasyona hava desteği sağladığını belirtilen açıklamada, Karaçok Dağları yakınlarında yürütülen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve patlayıcının da imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin terör unsurlarından arındırılması için operasyonun iki gün daha devam edeceği kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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