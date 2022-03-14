İsveç'ten skandal görüntüler!

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14 Mart 2022 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 10:19:00

Müslüman kız öğrencileri taciz etti, aşağıladı, ağlattı...

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Tüm Batı Ukrayna'dan gelen mülteciler için seferber olurken, insan hakları ve gelişmişliğiyle örnek gösterilen İsveç'te skandal görüntüler kayda alındı. Bir 'sözde' eğitimci, Müslüman kızlara nefretini kustu, taciz etti, aşağıladı, ağlattı.

İsveç'te çoğunluğu Müslüman yabancı öğrencilerden oluşan bir sınıfta kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Mülteci okulunda eğitim gören Müslüman kızlara sinirlenen öğretmen, öğrencilerin üzerine yürüyerek bağırdı ve yüksek sesle erkek cinsel organın ismini okumaya zorladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler İsveç'in Malmö kentinde göçmenler için İsveççe dersinin verildiği bir Swedish for Immigrants (SFI) sınıfında kaydedildi.

İsveç medyasında yer alan habere göre öğretmen, öğrencinin önündeki masaya vururken yüksek sesle şu sözleri sarf etti: 'Adı ne? Hadi, İsveç'te ne kadar süredir yaşıyorsun?'

Öğretmenin bağırmaya başlamasının ardından bir öğrenci korktuğunu ve sınıftan ayrılmak istediğini söylüyor ancak öğrenciye izin vermeyen öğretmen kapıyı kilitliyor.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

SFI Malmö Direktörü Andreas Eriksson, görüntülerdeki davranışa alışık olmadıklarını belirterek, "Gördüklerim karşısında herkes gibi ben de dehşete düştüm ve şok oldum." dedi.

Etiketler : Müslüman yabancı öğrenciler Sosyal medya Swedish for Immigrants
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