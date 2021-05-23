"Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail'e karşı koydu"

Müslüman Kardeşler Teşkilatı: Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail saldırısına karşı koydu

İhvan'ın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanların saldırıya karşı durmadaki uzlaşıları, anlaşmaları ve katılımlarını tarih kaydedecektir" ifadeleri yer aldı.

Filistin halkının, Gazze'de mukaddesatını koruduğu belirtilen açıklamada, topraklarını koruyan ve hak sahibi olan Filistin'e destek verenler tebrik edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'yı koruyanlar ve her dinden bu yolda fedakarlıkta bulunanlar kutlandı.

İhvan, açıklamasında, Filistin davasına daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.