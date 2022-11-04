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04 Kasım 2022 Cuma 19:32:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 19:32:00

Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı

Kaynak: AA

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını açıkladı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığına işaret edilmişti.

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.

Etiketler : ABD Musk Twitter
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