Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They're trying to destroy free speech in America.