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06 Ağustos 2023 Pazar 15:49:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:49:00

Musk, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacak

Kaynak: AA

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Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Etiketler : twitter x platformu elon musk mark zuckerberg
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