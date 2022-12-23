Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu.

Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!