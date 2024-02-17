Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşme öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla üçlü görüşme yapmıştı.
Münih'te barış müzakeresi! Aliyev ve Paşinyan görüştü
Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Almanya'da görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Almanya'da bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri, ilişkilerin normalleştirilmesi ve sınırların belirlenmesi gibi konular müzakere edildi.
Dışişleri bakanlarına barış anlaşması müzakereleri için yakında bir araya gelmeleri talimatı veren Aliyev ve Paşinyan, sınır belirleme komisyonlarının da yakında toplanmasını istedi.
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