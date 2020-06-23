Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı!
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. pic.twitter.com/oNq8vQh6Zs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2020
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.
- ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 659 oldu
- TSK'nın Pençe harekatı sonrası İran'dan dikkat çeken adım!
- Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı!
- Türkiye düşmanları bir arada! Darbecilere desteğini açıkladı
- Paris Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı