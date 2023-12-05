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Mozambik'te 153 kişinin öldüğü kolera salgınında 1100 yeni vaka tespit edildi
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05 Aralık 2023 Salı 16:35:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 16:35:00

Mozambik'te 153 kişinin öldüğü kolera salgınında 1100 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Mozambik'te patlak veren kolera salgınında son iki haftada 1100 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına dair son verileri paylaştı.

Mozambik'in kuzeyindeki salgında son iki haftada 1100 kişide kolera vakası tespit edildiği, 2 kişinin de salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede de salgın riski olduğunun altı çizildi.

Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını nedeniyle şimdiye kadar 153 kişi öldü, 40 binden fazla vaka kaydedildi.

Etiketler : Mozambik kolera salgını yeni vakalar AFRİKA
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