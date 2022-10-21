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21 Ekim 2022 Cuma 16:01:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:01:00

Mozambik'in ilk LNG sevkiyatı Avrupa ülkelerine yapılacak

Kaynak: AA

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Zengin yeraltı kaynaklarıyla bilinen Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te çıkarılan sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ilk sevkiyatının ekim ayı sonu ya da kasım başında yapılacağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü, LNG'nin ilk sevkiyatının Avrupa ülkelerine yapılacağını duyurdu.

Söz konusu sevkiyatla Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma havzasında sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi, Mozambik'i doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

Ülkede çıkan LNG'nin imtiyaz sahipleri arasında Güney Afrika şirketi Sasol, Amerikan Anadarko ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor.

Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında.

Cabo Delgado bölgesi ise Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırılarıyla gündeme geliyor.

Etiketler : mozambik lng avrupa
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