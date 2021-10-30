VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir
Sıcaklıklar azalıyor
Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası
Atama kararları Resmi Gazete'de
"F-16 satışı dönüm noktası olur"
Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası
'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi
Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında
Korona felç bırakabilir
Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir
Midenin doğal ilacı karaağaç çayı
Ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı
İşte Squid Game Adana
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
ABD'nin 29 Ekim mesajı!
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
30 Ekim 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 09:00:00

Mossad'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesinin olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

MİT'in Mossad operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetler dikkat çekti. Elde edilen detaylara göre, Mossad'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesinin olduğu ortaya çıktı

MİT'in Mossad operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti. Elde edilen detaylara göre, 29 yaşındaki A.R.A.'nın 'Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'la ilgili ayrıntılı biyografik istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre güvenlik birimleri, kendisine yönelik suikast girişimi olabileceği ihtimalini değerlendirmeye alarak Hasan'ı ikaz etti. A.R.A. isimli ajan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Mossad'ın 'case officer' olarak bilinen saha elemanı A.Z.'ye bağlıydı. 2019'dan beri A.Z.'ye bilgi sağlıyordu.

A.Z. isimli Mossad yetkilisi, geçen yıl ekimde A.R.A. isimli ajandan bir isim hakkında biyografik istihbarat çalışması yapması talimatı verdi. Hatta bu isimle temasa geçip yakınlık kurmasını istedi. Bu isim 'Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'dı. Talimat üzerine harekete geçen A.R.A., İstanbul'da ikamet eden A. Hasan'ı araştırmaya koyuldu.

KONTRATINI BİLE GÖNDERMİŞ

Hasan'ın güncel durumu, kişisel bilgileri, konakladığı evin adresi, kira kontratı, Lübnan'a yapacağı seyahat ve orada yapacağı konaklamaları dahil temin ederek A.Z. isimli Mossad yöneticisine gönderdi. A.R.A.'nın ayrıca Hasan'ın ailesinin pasaport bilgilerini de A.Z.'ye gönderdiği ortaya çıkarken, Hasan'la yakınlık kurmaya çalıştığı da belirlendi. Elde ettiği ve yurt dışındaki Mossad ajanına gönderdiği bu bilgiler karşılığında binlerce dolar aldığı saptandı.

Etiketler : Mossad operasyonu mit Miraç Kültür Derneği
Barınaktan sahiplendi

Barınaktan sahiplendi
Babasının kopyası

Babasının kopyası
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
Babasının adını yaşatacak

Babasının adını yaşatacak
Benim gönlümde oyunculuk vardı

Benim gönlümde oyunculuk vardı
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Baba oluyor

Baba oluyor
'Paramparça' Teoman

'Paramparça' Teoman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER