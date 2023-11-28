Mossad ve CIA başkanları bir araya geldi: 'İnsani ara'nın uzatılması görüşüldü

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28 Kasım 2023 Salı 16:11:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 16:11:00

Mossad ve CIA başkanları Doha'da bir araya geldi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea ve ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Başkanı Bill Burns, Katar'ın başkenti Doha'da "insani aranın" sürdürülmesini görüşmek için bir araya geldi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, Barnea, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" daha da uzatılması ve taraflar arasındaki esir takasının devam etmesini görüşmek üzere Katar'a gitti.

Barnea'nın Doha'da Katarlı yetkililer ve ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Başkanı Bill Burns ile görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Geçen hafta da Katarlı yetkililerin Mossad Başkanı Barnea ve diğer yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geldiği bildirilmişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Etiketler : Mossad Başkanı CIA Başkanı Doha görüşmesi GAZZE İNSANİ ARA İSRAİL FİLİSTİN ABD
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