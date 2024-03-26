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26 Mart 2024 Salı 14:46:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:46:00

Moskova'daki terör saldırısında yeni gelişme!

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Böylece yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış oldu.

Kasimov'un terör saldırısını düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor.

Mahkeme daha önce, doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un da 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Etiketler : moskova terör örgütü saldırı
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