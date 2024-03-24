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24 Mart 2024 Pazar 20:44:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 20:44:00

Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye çıktığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Cesetlerin 62'sinde kimlik belirleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin gözaltına alınanlara yönelik sorgu sürecinin de devam ettiği aktarıldı.

- MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Etiketler : Rusya Moskova Terör saldırısı
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