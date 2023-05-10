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Moskova'daki Suriye konulu 4'lü toplantı başladı
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:12:00

Moskova'daki Suriye konulu 4'lü toplantı başladı

Kaynak: AA

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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da başladı.

Başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov'un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Etiketler : Başkent Moskova Sergey Lavrov İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
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