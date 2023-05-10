VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Busquets, sezon sonunda takımdan ayrılıyor
Halterde Kovid-19 salgını sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti
Antalya'da "GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı" başladı
Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
FETÖ tetikçileri ortalığı karıştırmaya başladı! 15 temmuz darbe taktikleri yine gün yüzüne çıktı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:22:00

Moskova'daki dörtlü görüşme sona erdi

ABONE OL

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da gerçekleşiyor. Toplantıda konuşulan konulara dair ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık" ifadelerini kullandı.

Moskova'da başlayan Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Etiketler : Moskova Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantı
Aile keyfi

Aile keyfi
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX