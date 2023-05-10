Moskova'daki dörtlü görüşme sona erdi
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da gerçekleşiyor. Toplantıda konuşulan konulara dair ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık" ifadelerini kullandı.
Moskova'da başlayan Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı sona erdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da yapılıyor.
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