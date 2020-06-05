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05 Haziran 2020 Cuma 19:15:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 19:15:00

Moldova'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Kaynak: AA

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Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 247'ye, ölü sayısı 323'e çıktı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21’i sağlık çalışanı 229 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 247’ye ulaştı.

Ölü sayısı 6 artarak 323 oldu.

Gün içinde 1518 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

İyileşen sayısının 5 bin 240 olduğu ülkede, virüs bulaşan hastaların yüzde 60'ının iyileştiği belirtildi.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında muhtemel ikinci dalgaya karşı hazırlıklarını yaptıklarını söylemişti.

Başbakan İon Kiku da ülkedeki hastanelerde yatak sayısının ancak 5 gün daha yeteceğini belirtmişti.

Moldova'da, ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 18 Mart’ta 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

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