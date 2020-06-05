Moldova'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
Kaynak: AA
Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 247'ye, ölü sayısı 323'e çıktı.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21’i sağlık çalışanı 229 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 247’ye ulaştı.
Ölü sayısı 6 artarak 323 oldu.
Gün içinde 1518 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
İyileşen sayısının 5 bin 240 olduğu ülkede, virüs bulaşan hastaların yüzde 60'ının iyileştiği belirtildi.
Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında muhtemel ikinci dalgaya karşı hazırlıklarını yaptıklarını söylemişti.
Başbakan İon Kiku da ülkedeki hastanelerde yatak sayısının ancak 5 gün daha yeteceğini belirtmişti.
Moldova'da, ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 18 Mart’ta 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.
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