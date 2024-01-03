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Mogadişu'da denize erişim anlaşması protesto edildi
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03 Ocak 2024 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 15:36:00

Mogadişu'da denize erişim anlaşması protesto edildi

Kaynak: AA

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması protesto edildi.

Başkentte bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Mogadişu Belediye Başkanı Yusuf Madale, kalabalığın Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in uygunsuz eylemine bir cevap olduğunu söyledi.

Anlaşmaya karşı çıkan protestocular, "Denizimiz satılık değil." ve "Etiyopya'yı istemiyoruz." sloganları attı.

Protestoculardan Mohamed Abukar, AA muhabirine, Somali ile Etiyopya arasındaki 1977'deki savaşa katılan askerlerden olduğunu ifade ederek, bu anlaşmayı ülkesi için büyük bir risk olarak gördüğünü dile getirdi.

Abukar, "Bugün 20 kilometre. Ancak sonra yavaş yavaş bütün ülke ele geçirilebilir. Somalililer olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Göstericilerden Najmo Cudoon, "Bizim denizimiz satılık değil. Etiyopya'ya denizi vermeyeceğiz." diye konuştu.

70 yaşındaki Anab Salad da Mogadişu'da yolların kapatıldığını ancak eyleme katılmak için 1 saat yürüdüğünü anlattı.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın Somaliland'la anlaşması üzerine bu ülkedeki büyükelçisini dün geri çekmişti.

ETİYOPYA HEM TİCARİ HEM DE ASKERİ OLARAK KIYILARI KULLANABİLECEK

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiketler : somali mogadişu protesto
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