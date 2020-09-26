  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek
'Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor'
Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi
İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir sene sonra teslim etti
Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına uçtu
Şentop: Pelosi'yi esefle kınıyorum
Erik toplamaya gitti, ayının saldırısına uğradı
'KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle ertelendi
Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü
Artvin'de 20 dakikalık yağış su baskınlarına sebep oldu
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı
Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor
Dikkat! Hamilelikte idrar kaçırmayı tetikliyor
Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
İşin ucu ABD'ye dokundu! Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edecek
Denizli'de bir mahallede karantina kararı
Curtius: Mesut Özil, Alman formasıyla büyük bir tarih yazan oyuncudur
Şehit çocuklarının helikopter hayali TEKNOFEST ile gerçek oldu
ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 gözaltı
26 Eylül 2020 Cumartesi 01:04:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 01:04:00

Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır'da düzenlenen "Öfke Cuması" eylemlerinde Giza'da 3 kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi.

Mısırlı muhalif aktivistler ve medya organları, bugün düzenlenen "Öfke Cuması" eylemlerinde Giza'da 3 kişinin polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Barışçıl protestolara rağmen, İçişleri Bakanlığı (Giza'ya bağlı) El-Iyad'da 3 kişiyi öldürdü." ifadelerini kullandı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı "Vatan" televizyonu da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Sami Vefdi Seyid Beşir, Rıza Muhammed Hamid Ebu İmam ve Muhammed Nasır Hamdi İsmail isimli üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mısır yönetiminden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya kullanıcıları dün bir açıklama yaparak, Mısır'da bugün yapılması planlanan yönetim karşıtı "Öfke Cuması" gösterilerine geniş katılım sağlanması için halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu" da dün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.

Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin yaptığı "rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi" çağrısı üzerine 20 Eylül'de başlayan eylemler, bugün de cuma namazı sonrasında devam etmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER