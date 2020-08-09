Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yunanistan sözünde durmadı. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Yolumuza devam ediyoruz” sözleri üzerine, Atina’yı yeni bir “Oruç Reis” krizi patlaması korkusu sardı.

Hürriyet'in haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arabuluculuğu ile Doğu Akdeniz’de 3-4 haftalığına sağlanan gayrıresmi “moratoryum”u ihlal eden ve Türk ile Yunan Dışişleri heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin 3 yıl aradan sonra 28 Ağustos’ta tekrar başlatılmasının planlandığı bir sırada, Mısır ile alelacele Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalayan Yunan hükümeti, şimdi Türkiye’nin nasıl tepki göstereceği endişesi yaşıyor.

ALMAN DIŞİŞLERİ SESSİZ

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Yunan-Mısır anlaşmasına sessiz kalması da dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Open TV” de Erdoğan’ın Merkel ile ilgili sözleri hatırlatıldığında, direkt cevap vermekten kaçındı. Bu arada, resmen doğrulanmamakla birlikte, Yunan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, üç Yunan savaş gemisinin güneydoğu Ege’ye doğru hareket ettiği ileri sürüldü.