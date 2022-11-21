Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: YENİDEN NİYE BAŞLAMASIN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplandırmış, "Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu "normalleşme adımları atılabilir" diye. Dünya Kupası'nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?" sorusuna şu cevabı vermişti: