Mısır'dan skandal fetva! İstanbul'un fethine işgal dediler

Mısır'da devlete bağlı olan Mısır Fetva Kurulu, Yunanistan'a destek çıkarak İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak nitelendirdi.



Darbeci Sisi'nin emrindeki Mısır Fetva Kurumu, önce İstanbul'un fethini işgal diye niteledikten sonra, bu kez düzeltmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ithamda bulundu.

AYASOFYA GÜNDEMİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu Facebook'ta, İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımladı.

MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti.

Söz konusu fetvaya YouTube kanalında yayınladığı video ile tepki gösteren duayen gazeteci Ardan Zentürk şu ifadeleri kullandı;

''Mısır Fetva Kurulu günlük konulara ilişkin fetva yayınlayan bir devlet kuruluşu. Daha nce de saçma bize karışı fetvaları olmuştu. Ancak bu kez İstanbul'un fethinin bir Osmanlı işgali olduğunu söyledi. Diyor ki, bu Ayasofya'nın tekrar cami yapılması meselesi esasında Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi manevrasıdır. Bir çok siyasetçi bunu gerçekleştirmiştir. Ama bu bir gerçeği değiştirmez o da Konstantinapol, Osmanlı tarafından işgal edilmiş bir şehirdir diyor.

Biliyorsunuz Yunanistan geçtiğimiz günlerde ortalığı ayağa kaldırdı. Yunanistan'a bazı yerlerden destek gelebilir, Ortadokslardan destek gelebilir ama Mısır'ın fetva kurulu diyor ki osmanlı işgal etti sizin burada hakkınız yok. Burası Konstantinapolis mi? Siz İslam adına fetva yayınlayacaksınız ve Fatih Sultan Mehmet'i işgalci olarak niteleyeceksiniz öyle mi? Bu emperyalizm böyle bir şey işte...''