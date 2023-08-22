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22 Ağustos 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 17:30:00

Mısır'dan Nijer çağrısı: Gerilimden uzak durulmalı

Kaynak: AA

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Mısır, Nijer'deki krizin barışçıl yollarla çözümüne ve diyaloğa yönelik bağlılığını yineleyerek, bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozabilecek gerilimlerden uzak durulması çağrısında bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Nijer'deki gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozabilecek her türlü eylemden uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Nijer halkının güvenliği garanti altına alınarak, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için diyaloğa bağlı kalınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın, Nijer'de demokratik sistemi, ülkenin egemenliğini ve istikrarını koruyacak şekilde krizin çözümünü amaçlayan her türlü çabayı desteklediği aktarıldı.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, 26 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahale zamanının belli olduğu duyurulmuş, ancak tarih verilmemişti.

Nijer'deki darbe

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : mısır afrika darbe nijer
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