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Mısır'dan "İsrail'in 7 Ekim saldırıları hakkındaki suçlamalarına" tepki
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12 Şubat 2024 Pazartesi 23:57:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 23:57:00

Mısır'dan "İsrail'in 7 Ekim saldırıları hakkındaki suçlamalarına" tepki

Kaynak: AA

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerine yönelik saldırılarından Kahire'yi sorumlu tuttuğu açıklamalarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Smotrich'in iddialarına dair yazılı açıklamada bulundu.

Sözcü Ebu Zeyd açıklamasında "İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in, yalnızca öldürme ve yıkım açlığını ortaya koyan ve Gazze Şeridi'ndeki krizi kontrol altına almaya yönelik her türlü girişimi sabote eden sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalar yapmaya devam etmesi talihsiz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

İddiaları reddettiklerini vurgulayan Ebu Zeyd "Mısır'ın kendi topraklarını tamamen kontrol ettiğini ve hiçbir tarafın, bu topraklardan Mısır adına bir girişimde bulunamayacağını" savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarla ilgili Mısır'ı suçlamıştı.

Smotrich, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, "Hamas'ın silahlanması, büyük oranda Mısır üzerinden oldu. Mısırlılara, 7 Ekim'de yaşananlarda büyük sorumluluk düşüyor." demişti.

Etiketler : Mısır İsrail ilişkileri Hamas saldırıları Kahire suçlamaları
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