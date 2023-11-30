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Mısır'dan 'Gazze'de kalıcı ateşkes' diplomasisi: Yoğun çaba gösteriyoruz
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30 Kasım 2023 Perşembe 00:25:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 00:25:00

Mısır'dan 'Gazze'de kalıcı ateşkes' diplomasisi: Yoğun çaba gösteriyoruz

Kaynak: AA

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi' dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Şukri, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

BMGK'nin Gazze Şeridi'ndeki "insani ara"yla ilgili kararının uygulanması için çalıştıklarını ifade eden Şukri, "Mısır, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösteriyor." dedi.

Gazze'de işlenen suçların uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirten Mısırlı Bakan, "İsrail Gazze'de yaşamı imkansız hale getirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

ŞUKRİ KENDİNİ İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU GÖRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Şukri, Mısır'ın Gazze'de yaşananlara ilk günden tepki gösterdiğini ve Filistinlilerin tehcir edilmesini kabul etmediğini vurguladı.

Gazze'de ateşkesin tek seçenek olduğunu belirten Şukri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerini insan hakları savunucusu olarak gösteren bazı ülkelerin hala Gazze'de yaşananları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmediğini görebiliyoruz. Sağlık tesisleri ve yerleşim yerlerinin hedef alınmasıyla Gazze Şeridi'nde hayat imkansız hale getirilmeye çalışılıyor."

Mısır'ın Gazze'ye giren insani yardımların yüzde 70'ine katkı sunduğunu dile getiren Şukri, şu ana kadarki insani yardımların bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu belirtti.

Etiketler : Katar Başbakanı adil barış MISIR
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