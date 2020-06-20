20 Haziran 2020 Cumartesi 00:22:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 00:22:00
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1774 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 211'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 928 olarak açıkladı.
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