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Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi
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12 Haziran 2020 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 00:57:00

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1377'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.

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