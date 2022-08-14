Mısır'da kilise yangını: 41 can kaybı

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
14 Ağustos 2022 Pazar 14:09:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 14:10:00
Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi
Kaynak: AA
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Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'ın Giza şehrinde bir kilise yangın çıktı. Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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