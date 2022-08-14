Mısır'da kilise yangını: 41 can kaybı

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14 Ağustos 2022 Pazar 14:09:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 14:10:00

Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi

Kaynak: AA

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Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Mısır'ın Giza şehrinde bir kilise yangın çıktı. Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Etiketler : kilise yangını Giza kenti KİLİSE YANGIN
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