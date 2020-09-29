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29 Eylül 2020 Salı 14:58:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 15:07:00

Mısır'da darbeci Sisi'ye karşı yapılan protestolarda 164 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Mısır'da çeşitli bölgelerinde Cuma gününden bu yana Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı düzenlenen karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 650'ye çıktı.

Mısır'da faaliyet gösteren insan hakları derneği Arap Sivil Toplum Destek Derneği, ülkede bir haftayı aşkın süredir devam eden rejim karşıtı gösterilerle ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 20 ile 27 Eylül arasında büyük bir çoğunluğu güney vilayetlerinde olmak üzere Mısır'ın 14 ilinde Sisi karşıtı 164 protesto gösterisi düzenlendi.

Gösterilerde, Mısır güvenlik güçleri, 68 çocuğu gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bırakırken, 150 göstericinin de Mısır savcılıklarında sorgusu tamamlandı.

Sorguları tamamlanan göstericiler, "terör örgütüne katılmak", "yalan beyan ve haber yaymak", "sosyal medyayı kötüye kullanmak" ve "toplantılara mali destek vermek ve topluluğu kışkırtmak" suçlarıyla itham edildi.

Raporda Mısır'da devam eden gösterilerin sebepleri ise şu şekilde sıralandı:

"Partilerin ve sendikaların kamulaştırılması, siyasi ufkun tıkanıklığı, devlet kurumlarının parlamento üzerindeki hegemonyası, binlerce insanın fikir suçlarından hapsedilmeye devam edilmesi, ülkedeki kötü yaşam koşulları."

Dernek, raporunda ayrıca, Mısır yönetiminden barışçıl gösterilere saygı gösterilmesi, gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması, göstericilere ve muhaliflere aşırı güç kullanımının durdurulması talebinde bulundu.

Mısır makamlarından ise gösterilerde yapılan gözaltılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, bu yıl yinelemişti.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

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