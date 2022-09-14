VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale ve İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi
Rusya: Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde 150'den fazla Ukrayna askerini öldürdük
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürü ile 'Beyaz Reform'u görüştü
TOGG'un zorlu kış testleri sürüyor
AB elektrik tüketimlerini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor
Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi
Başkan Erdoğan: Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak
Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti
"Sosyal konut projesi başlı başına devrim niteliğinde"
Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri teslim edildi
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'da ayin yönetti
"Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu bozmaya muktedirdir, Türkiye'nin desteği tamdır"
Küresel petrol arzı ağustosta arttı
"Çatışmalarda 105 Ermeni askeri öldü"
İkinci el motorlu kara taşıtı düzenlemelerinde geçiş dönemi yarın sona erecek
Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayamayacağını savundu
Ulaştırma alanında kamu kaynakları öncelikle demir yolu yatırımları için kullanılacak
RTÜK'ten Halk TV'ye program durdurma cezası
Thodex'in kurucusu hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek
ABD'de üretici fiyatları ağustosta düşüşünü sürdürdü
AB Komisyonundan elektrik tüketimi teklifi
14 Eylül 2022 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 18:46:00

Mısır'a, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Mısır'a diyalog ortağı statüsü verilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Loza'nın, Özbekistan ziyareti kapsamında ŞİÖ Genel Sekreteri Ming ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların, Mısır'a örgütün diyalog ortağı statüsü verilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladıkları kaydedildi.

Söz konusu mutabakat, örgütün üye ülkeleriyle ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi birçok alanda ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Öte yandan ŞİÖ Genel Sekreteri Min de Mısır'ın örgüte diyalog ortağı statüsünde katılmasını memnuniyetle karşılayarak, gelecekte verimli bir iş birliği yapılması arzusunu dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal örgütün diyalog ortağı ülkeler.

Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verilmesi de 2021'de kararlaştırılmıştı.

Etiketler : Mısır Özbekistan Türkiye
Kazanın öncesini hatırlamıyorum

Kazanın öncesini hatırlamıyorum
Aile buluşması

Aile buluşması
‘El Turco' için Budapeşte'de

‘El Turco' için Budapeşte'de
Akım haline geldi

Akım haline geldi
Duygusal konser

Duygusal konser
Ortaç'a dava şoku

Ortaç'a dava şoku
Başarı ödülü

Başarı ödülü
Gülben yazı kapattı

Gülben yazı kapattı
Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a

Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes