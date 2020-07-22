Mısır ve Rusya Hafter'i kurtarır mı? Savaşın yeni adı Sirte

Mısır ve Rusya Hafter'i kurtarır mı? Savaşın yeni adı Sirte

Taraflar için kırmızı çizgi, savaşta anahtar konumda. Libya'nın Sirte kenti için gerilim yüksek.

Libya'da Meşru Güçler, Trablus, Terhune, Beni Velid'i Hafter'e bağlı milislerden günler içinde temizledi. Artık ülkenin doğusu tamamen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güçlerinin kontrolü altında. Hedef Devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte. Sirte stratejik önemde. Ülkenin sahil şeridinde doğusuyla batısını bağlayan kent, petrol bölgeleri açısından da kritik bir yerde.

NEDEN SİRTE BEKLENDİĞİ GİBİ HIZLI ŞEKİLDE GERİ ALINAMADI

Rusya dahil Hafter'e destek veren ülkeler kenti neden "Kırmızı Çizgi" olarak nitelendiriyor.

Hafter güçlerinin çekilmelerine rağmen Libya ordusunun Sirte'yi alamamasının en önemli sebeplerinden birinin, Hafter'i destekleyen silahlı insansız hava araçlarının devreye girmesi olması gösteriliyor.

Libya Hükümeti güçleri Sirte'ye 3 koldan saldırı başlatmış, kısa süre içinde 110 kilometrelik bir alanda kontrolü sağlamış ve kentin batı girişine ulaşmışlardı.

Cnnturk.com'un haberine göre; Kentin bulunduğu coğrafyanın açık alan ve dağlardan yoksun bir bölge olması nedeniyle hava unsurlarından korunacak alan bulunmuyor. Bu sebeple Sirte etrafındaki cephe hatlarında taraflar arasında bir sonraki muharebe için hazırlık söz konusu.

Bingazi ile başkent Trablus'un ortasında yer alan Sirte, tarihi olarak olarak Meşru Hükümetin olduğu Libya'nın batısı Trablus bölgesine bağlı kabul ediliyor.

Sirte'nin stratejik önemi, Cufra Hava Üssü'nün kuzeyinde yer alması ve ikisi arasında dağlık olmayan, 300 kilometrelik açık bir alan bulunmasından kaynaklanıyor.

Rusya'nın Cufra'yı, Kuzey Afrika'da daimi bir üs olarak elinde tutmak istediği iddialar arasında. Böylece Akdeniz'in güneyinde kendisine önemli bir dayanak noktası oluşturma arzusunda...

Gayrimeşru Hafter güçleri de, Sirte'nin, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı "Petrol Hilali" bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı "Karakol kenti" işlevi görmesi sebebiyle kenti vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Mısır da savaşın son perdesinin Sirte'de olacağını düşünüyor. Sirte düşerse, ülkenin doğusundaki gayri meşru güçlere destek veren Kahire yönetimi için ağır darbe olacak. Ondan dolayı Mısır'da darbeyle iktidara gelen Abdülfettah Sisi, Libya'ya müdahale için Meclis'ten bile yetki aldı.

Sirte'nin alınması için Hafter'e destek veren hava gücünün kullanılmasını engellemek gerekiyor. Bunun için ise kara unsurlarını hava saldırılarından koruyacak, kentin ötesine uzanan bir hava savunma şemsiyesi kurulması ve ileri hattaki birliklere geriden ağır top ateşi ile destek verilmesi elzem görünüyor.

Libya ordusu, söz konusu önlemler alınmadan harekete geçmesi durumunda ise, 1973 savaşında Sina Yarımadası'nda hava savunma şemsiyesinin dışına çıktığı için İsrail karşısında 250 tankını kaybeden Mısır Ordusuyla benzer akıbeti paylaşabilir.

Hafter milisleri Sirte ve petrol limanlarını uzun süredir ellerinde bulunduruyor. Bu durum, Yemen'de ya da Kore Yarımadası'nda olduğu gibi bölünmeye götürecek bir sebep olarak öne çıkıyor.

Bölgede tüm askeri desteğe rağmen Hafter güçleri artık zor durumda. Türkiye'nin desteği sonrası Hafter güçleri Libya'nın batısından atıldı. Tunus ve Cezayir'le olan sınır artık tamamen meşru güçlerin elinde.

Bundan sonraki süreçte, Sirte için mücadele başlayacak. Kazanan taraf, Libya'da dengeleri lehine değiştirmiş olacak.