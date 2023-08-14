VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den cepheye ziyaret
Ankara Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntüler için harekete geçildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sürüyor: Provokatörü 150 polis korudu
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler Rus uçaklarına karşı havalandı
Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta
Güney'de Basra sıcakları etkisi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti
14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:27:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:27:00

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri "üçlü zirvede" buluştu

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır, Ürdün ve Filistin liderlerinin katıldığı zirvede Filistin meselesinin çözülmesi ile bölgesel ve uluslararası bir zorunluluk olarak barışın sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla Mısır'ın El Alameyn kentinde, Mısır-Ürdün-Filistin zirvesi düzenlendi.

Zirvenin ardından yapılan açıklamada, Filistin meselesinin çözümü ile bölgesel ve uluslararası zorunluluk olarak barışın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve daha önce Filistin ile imzaladıkları da dahil uluslararası anlaşmalar ve mutabakatlara uygun olarak, yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesine dikkat çekildi.

İsrail'e işgal gücü olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Batı Şeria'da baskınları durdurma ve Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma gibi eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin İsrail'in, Filistin halkının haklarını kısıtlayan yasa dışı uygulamalarını kınadığı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların durdurulmasını talep ettiği kaydedildi.

Arap liderler, barış çağrılarını yineledikleri açıklamada, uluslararası büyük güçler ve barışı önemseyen taraflarla barış çabalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Açıklamada, Sisi, Abdullah ve Abbas'ın Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini amaçlayan uluslararası çabaları harekete geçirecek çerçeveleri belirlemek için yoğun istişare ve işbirliğini sürdürme hususunda fikir birliği içinde oldukları vurgulandı.

Etiketler : Mısır Filistin Ürdün Barış Zirve
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX