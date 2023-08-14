Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri "üçlü zirvede" buluştu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla Mısır'ın El Alameyn kentinde, Mısır-Ürdün-Filistin zirvesi düzenlendi.

Zirvenin ardından yapılan açıklamada, Filistin meselesinin çözümü ile bölgesel ve uluslararası zorunluluk olarak barışın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve daha önce Filistin ile imzaladıkları da dahil uluslararası anlaşmalar ve mutabakatlara uygun olarak, yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesine dikkat çekildi.

İsrail'e işgal gücü olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Batı Şeria'da baskınları durdurma ve Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma gibi eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin İsrail'in, Filistin halkının haklarını kısıtlayan yasa dışı uygulamalarını kınadığı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların durdurulmasını talep ettiği kaydedildi.

Arap liderler, barış çağrılarını yineledikleri açıklamada, uluslararası büyük güçler ve barışı önemseyen taraflarla barış çabalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Açıklamada, Sisi, Abdullah ve Abbas'ın Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini amaçlayan uluslararası çabaları harekete geçirecek çerçeveleri belirlemek için yoğun istişare ve işbirliğini sürdürme hususunda fikir birliği içinde oldukları vurgulandı.

