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Mısır Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
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15 Nisan 2023 Cumartesi 22:46:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 22:46:00

Mısır Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Kaynak: AA

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Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : Türkiye Kahire vize
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