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22 Ağustos 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 14:15:00

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Kaynak: AA

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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022'de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

Etiketler : mısır süveyş körfezi petrol
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