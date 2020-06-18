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18 Haziran 2020 Perşembe 07:59:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 07:59:00

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi

Kaynak: AA

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Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin ilerleme kaydedilemeden sona erdiğini bildirdi.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanlarının yaklaşık bir haftadır videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıların sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Etiyopya'nın barajla ilgili teknik ve yasal konularda gösterdiği uzlaşmaz tavır nedeniyle müzakerelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Abdulati, "Etiyopya, üç ülkenin uluslararası hukuka göre bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzalamasına ve anlaşmanın kuraklığa dair etkin tedbirler içermesine karşı çıktı." ifadesini kullandı.

Mısır'ın, hem Etiyopya'nın kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak hem de barajın Mısır ve Sudan için oluşturacağı olumsuz etkileri azaltacak adil bir anlaşmaya varılması için müzakerelere geri döndüğünü vurgulayan Abdulati, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Etiyopya katı tavrında ısrar etti. Etiyopya, müzakerelerin sekteye uğrama sebeplerinin tespit edilmesi için son fırsat olarak konunun söz konusu üç ülkenin başbakanlarına taşınması önerisine karşı çıktı. Bu da müzakerelerin sonlanmasına sebep oldu."

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, dünkü toplantıda, müzakerelerde gündeme gelen anlaşmazlıkların üç ülkenin başbakanlarına taşınması önerisinde bulunduklarını söylemişti.

Avrupa Birliği, Güney Afrika ve ABD'den gözlemcilerin katılımıyla yaklaşık bir hafta süren müzakerelerle ilgili üç ülkeden henüz ortak bir açıklama yapılmadı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

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