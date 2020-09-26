Mısır ordusunca öldürülen Filistinli balıkçıların naaşı teslim edildi
Kaynak: AA
Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeşin naaşları teslim edildi.
Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren kardeşler Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un naaşlarının Kahire yönetimince teslim edildiğini ifade etti.
Bezm, olayda yaralanan diğer kardeş Yasir Zazug'un ise hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu aktardı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğerinin yaralandığını açıklamıştı.
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