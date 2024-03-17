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Mısır ile AB ortaklık deklarasyonu imzaladı
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17 Mart 2024 Pazar 23:48:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 23:48:00

Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı

Kaynak: AA

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Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, başkent Kahire'de başlayan Mısır-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini "stratejik ve kapsamlı ortaklığa" yükseltmek amacıyla ortak deklarasyonu imzaladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleşen zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides katıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, davetlilerin her biriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin "stratejik ve kapsamlı ortaklık" düzeyine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunu görüştü.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ DA GÜNDEME GELDİ

Sisi, ayrıca davetlilerle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş başta olmak üzere, bölgesel durumları da ele aldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişinin sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırmaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde bunun tüm bölgeyi derinden etkileyecek sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.

Etiketler : Mısır Avrupa Birliği deklarasyon
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