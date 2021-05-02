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02 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00

Mısır İhvan'ı Türkiye'ye teşekkür etti

Kaynak: AA

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Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve halk olarak tüm Türkiye'yi takdir ettiklerini, ülkenin istikrar ve güvenliğine zarar vermemeye ve tüm yasalar ile geleneklerine saygı gösterme konusuna bağlı olduklarını açıkladı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir yaptığı yazılı açıklamada, başta İhvan olmak üzere Türkiye tarafından siyasi mülteci olarak kabul edilen muhtelif Mısırlı siyasi güçlerin temsilcilerinin yer aldığı Mısır Dernekleri Federasyonunun Yönetim Kurulu Başkanı'nın 21 Nisan'da ilgili kurumlarla bir araya gelip Türkiye'deki Mısırlı mültecilerin taleplerini iletmek ve durumlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla başkent Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'de güven, huzur ve selamet bulan Mısırlı mültecilerin yaşadığı sorunlara kulak veren, dertlerini dinleyen ve acılarını paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara en derin şükranlarını sunan Munir, tüm dünyanın Türkiye halkının, Allah'tan sonra kendisinden yardım isteyen herkese kapısını açtığına ve mültecilere umut olduğuna şahit olduğunu vurguladı.

Munir açıklamasında, "İhvan olarak, Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle ve halkıyla Türkiye'ye teşekkür etmeyi borç biliyor ve bu münasebetle, misafirperverliğin karşılığını tam olarak yerine getirmekte vefalı olmayı, sorumluluklarımıza bağlı kalmayı ve halihazırda yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve geleneklere saygı duymanın yanında ülkenin istikrarına ve güvenliğine halel getirmemeyi teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : İhvan Rehberlik Konseyi Başkan İbrahim Munir MISIR TÜRKİYE
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