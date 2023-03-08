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Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
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08 Mart 2023 Çarşamba 18:36:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 18:36:00

Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü

Kaynak: AA

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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü" açıklamasında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Arap Birliği'nin toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü." dedi.

Arap Birliği'nin 159'uncu Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, başkent Kahire'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye'ye taziye dileklerini yineleyen Şukri, Arap dünyasının her iki ülkeyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Suriye ve Filistin meselesine de değinen Şukri, uluslararası ve Arap dünyasının kararları çerçevesinde Suriye krizinin en kısa sürede çözülmesinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Filistin meselesi, Arap dünyasının ana konusu olmaya devam ediyor. Defalarca adil ve kapsamlı bir barıştan yana olduğumuzu vurguladık. Bu barış, Filistin devleti kurulmadığı sürece gerçekleşmeyecektir."

Şukri ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini reddederek kınadıklarını ve ülkesinin bu ihlaller karşısında Filistin halkını desteklediğini sözlerine ekledi.

Etiketler : mısır deprem samih şukri

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