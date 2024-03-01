Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ve Mısır arasındaki bağ, üst düzeyli işbirliğinin gerekliliğini haklı çıkarıyor
Kaynak: AA
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "(Türkiye ve Mısır) İki halk arasındaki tarihi bağ, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda üst düzeyli işbirliğinin gerekliliğini haklı çıkarıyor." dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "(Türkiye ve Mısır) İki halk arasındaki tarihi bağ, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda üst düzeyli işbirliğinin gerekliliğini haklı çıkarıyor." dedi.
Şukri, "Filistin davasını tasfiye etmek veya topraklarını boşaltmak amacıyla sakinlerinin Mısır ve Ürdün'e gönderilme planı kabul edilemez." açıklamasında bulundu.
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