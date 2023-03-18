Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz
Kaynak: AA
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır. Mısır'daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.
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