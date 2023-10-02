VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trendyol Süper Lig'de son durum
İngiltere'nin Oxford şehrinde büyük patlama
Aliyev ve Paşinyan'ın 5 Ekim'de Granada'da görüşmesi öngörülüyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yeniden aday olduğunu açıkladı
Galatasaray'ın M.United kamp kadrosu açıklandı
Rusya açıkladı: Karabağ'da Rusya-Azerbaycan devriyesine ateş açıldı
02 Ekim 2023 Pazartesi 22:47:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 22:47:00

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yeniden aday olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu.

Mısır devlet televizyonu haberine göre Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte düzenlenen "Vatan Hikayesi" adlı üç gün süren konferansın kapanış konuşmasında halka seslendi.

Kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdiğini söyleyen Sisi, Mısır halkına Aralık 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Halkı, bu seçimleri gerçek siyasi çoğulculuğun başlangıcı yapmaya davet eden Sisi, Mısırlıların sandığa giderek iradelerini dünyaya göstermelerinin önemine işaret etti.

Mısır'da 2014 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle göreve gelen Sisi, Mart 2018'de gerçekleşen seçimlerde de oyların yüzde 92'sini alarak yeniden seçilmişti.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Velid Hasan Hamza, daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi ve adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Oy verme işlemlerinin yurt dışında 1-3 Aralık 2023, yurt içinde ise 10-12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Hamza, 6 yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için adaylık başvurusunun 5-14 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini aktarmıştı.

Hamza, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur oy verme işlemlerinin yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde de 8-10 Ocak 2024'te yapılacağını söylemişti.

Etiketler : mısır mısır cumhurbaşkanı abdulfettah es-sisi ADAY
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX