VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
31 Ekim 2023 Salı 07:18:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 07:18:00

MINURSO'nun görev süresi uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Sahra'daki BM barış gücü MINURSO'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fas haber ajansı MAP'a göre, BMGK'da görüşülen 2703 sayılı karar, 2 çekimser oya karşılık 13 devletin evet oyuyla kabul edildi.

Karar doğrultusunda, MINURSO'nun Batı Sahra'daki görev süresi 31 Ekim 2024'e kadar uzatıldı.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Etiketler : MINURSO BM barış gücü Batı Sahra
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX