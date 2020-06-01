  • BIST
    107241
  • Dolar
    6,8178
  • Euro
    7,5865
  • Altın
    380,1360
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 07:10:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 12:51:00

Minneapolis'te tanker sürücüsü, aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde bir tanker sürücüsü, aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü.

Minneapolis’te ırkçılık karşıtı protestolar 6. gününe girdi.

Protestoların yapıldığı otobanda bir tanker binlerce göstericinin bulunduğu alana doğru geldi. Tankerin yaklaştığını fark eden protestocular yol kenarına kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öfkeli göstericiler tankere koşarak araçtan inen şoföre saldırdı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağı açıklanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER