Milyonlar Gazze için meydanları kuşattı: Dünya İsrail'e karşı kıyamda!

Filistin, ulusal kimliğinin önemli parçalarından biri olarak bilinen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yılına, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de topraklarına el koymasının yanı sıra Filistinlilere yönelik saldırılarıyla girdi.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüzbinlerce Filistin destekçisi gösterici, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

"30 Mart Filistin Toprak Günü"nde başkentteki Russell Square adlı meydanda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyüş başlattı.

Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, İsrail'e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini "soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulması talebinde bulundu.

Filistinli gazeteciler Mohammed Al-Masri, Ali Jadallah, Abdelhakim Abu Riash ve Hind Khoudary tasvirleri, "Filistin Kahramanları" projesi kapsamında başkent Londra'nın doğusunda bulunan Ilford'da bir duvara resmedildi.

ABD

ABD'nin New York kentinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Times Meydanı'nda toplanan göstericiler Washington Square Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail bayrağı ile protestocuların arasına giren bir kişi gerginlik çıkmasına neden oldu. Olaya müdahale eden New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri Filistin yanlısı bir göstericiyi gözaltına aldı.

KANADA

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yonge ve Dundas Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Filistinlilere karşı ayrımcı politikalarını protesto etti.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, "Filistin'i İsrail işgalinden kurtarın", "İşgalin son günü barışın ilk günü olacak" ve "Çalınan topraklarda barış olmaz" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

JAPONYA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Gennevilliers kentinde yaşayanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar anısına 13 bin Filistin bayrağı dikti.

Filistin destekçileri "30 Mart Filistin Toprak Günü"nde Gennevilliers'de bir araya geldi.

Vatandaşlar çocuklarıyla beraber kentteki bir yeşil alana, İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitiren her bir çocuk için bir Filistin bayrağı dikti.

İTALYA

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'ye yönelik saldırıları "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla yapılan yürüyüşle protesto edildi. Başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da toplanan binlerce kişi, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde Gazze için yürüdü.

HOLLANDA

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.

İSVEÇ

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için Paskalya kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 5 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.

İRLANDA

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından başkent Dublin'deki Grafton Caddesi'nde organize edildi.

ÜRDÜN

Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine yedinci günde de devam etti.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yapılan gösteride Ürdünlüler, Filistin direnişi lehine sloganlar atarken, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi.