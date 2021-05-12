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12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15:00

Milli Muharip Uçak, ABD basınında!

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Savunmada yerli hamle yabancının gündeminde Türkiye, savunma sanayiinde attığı yerli hamlelerle dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.

Türkiye'nin F-35 programının yerine Milli Muharip Uçak Projesi'ne (MMU) ağırlık vermesi, ayrıca kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu. ABD merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından The Defense Post ve Defense News Türkiye'nin sıradışı başarılarını sayfalarına taşıdı.

F-35'İN YERİNE PROJE

Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı. Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri alması sonrası ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre 'Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak?' sorusu gündeme getirilmişti. Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan Milli Muharip Uçak'a yöneldiği ifade edilerek "TUSAŞ TF-X'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde Türkiye'nin TF-X için ilk hangarının inşasına yakında başlayacağı ve Avrupa'nın en iyi test amaçlı rüzgar tüneli terminallerinden birisinin de inşa edeceği bilgilerine yer verildi.

TANKLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM AŞILDI

The Defense Post sitesinde ise yayınlanan "Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu" başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük üretim engeli olarak da bilinen tank motoru sorununu yerli üretimle aştığı bilgisine yer verildi. The Defense Post, tank ve muhtelif zırhlı araçlar için üretilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli üretim motor olan BATU'nun ateşlenmesinin Türkiye'nin bir süredir tanklarındaki en büyük problemin de çözüldüğü anlamına geldiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Almanya'nın tank motoruna ambargosu da hatırlatıldı.

Akşam

Etiketler : milli muharip uçak abd tank
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