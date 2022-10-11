MIKTA'dan uluslararası camiaya 'BM'nin insani yardım faaliyetlerine destek' çağrısı

Kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) küresel insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen BMMYK 73. Yürütme Kurulu Toplantısında MIKTA adına konuşan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, küresel insani krizler ve göç sorunlarına değindi.

Son yıllarda mülteci sorunlarının giderek arttığına vurgu yapan Büyükelçi Arslan, dünya genelinde yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti.

Arslan, "Bu yıl Ukrayna'daki savaşla birlikte Avrupa'daki en büyük mülteci krizlerinden birine tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

"Ukrayna bize diğer krizleri unutturmamalı"

Ukraynalı mülteci krizi karşısında uluslararası camianın seferberliğinin dikkat çekici olduğuna işaret eden Arslan, "Ukrayna'daki durum bize dünyadaki diğer krizleri unutturmamalı. Afrika, Asya-Pasifik, Amerika ve Orta Doğu'daki mevcut ve yeni krizler de gerekli ilgiyi hak etmektedir." dedi.

Arslan, küresel mülteci nüfusunun yüzde 86'sına düşük ve orta gelirli ülkelerin ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, mülteci krizi konusunda uluslararası camianın mülteci ağırlayan ülkelerle dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

MIKTA, BMMYK ile aktif iş birliğine hazır

BMMYK'nın artan insani yardım ihtiyaçları ve süregelen finansman eksikliğinden MIKTA olarak endişe duyduklarını aktaran Arslan, "BMMYK ve ortakları, uluslararası camianın güçlü dayanışmasına muhtaçtır. Uluslararası camia, BMMYK'nın çeşitli sorunları ele alma çabalarını desteklemeye devam etmelidir." diye konuştu.

Arslan, MIKTA ülkelerinin BMMYK'ya tam desteğini yinelerken, ortak sorumlulukların yerine getirilmesinde Komiserlikle aktif iş birliğine girmeye hazır olduklarını kaydetti.