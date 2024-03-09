VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mikrofon açık kaldı: Biden'dan Netanyahu'ya "İsa'ya gel"
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Türkiye ve ABD'den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze vurgusu: Çatışma sona ermeli
Savunma sanayii hız kesmiyor: Milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı!
MİT kıskıvrak yakalamıştı: O MOSSAD ajanlarının ifadesi ortaya çıktı
Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Dış ticaret açığında rekor düşüş
09 Mart 2024 Cumartesi 18:50:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 18:50:00

Mikrofon açık kaldı: Biden'dan Netanyahu'ya "İsa'ya gel"

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "İsa'ya gel" konuşması yapacağını söylerken açık mikrofona yakalandı.

Biden'ın, dün düzenlenen ABD Başkanı'nın her yıl Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sonrasında Demokrat Senatör Michael Bennet'le sohbeti mikrofondan duyuldu.

Konuşmasının kayıt altına alındığını fark etmeyen Biden, Netenyahu'yla görüşmesini senatöre aktararak, "Ona söyledim: 'Bibi, bunu tekrarlama. Bir 'İsa'ya gel' konuşması yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Biden, bir görevlinin mikrofonun açık olduğunu belirtmesi üzerine "Mikrofon açıkmış. Güzel, bu iyi bir şey." dedi.

Mikrofona yakalanan ifadelerine ilişkin "Sonra ne oldu?" sorusunu yönelten basın mensubuna Biden, "Sizler kulak misafirliği yapıyorsunuz." cevabını verdi.

"İsa'ya gel" şeklinde Türkçeye çevrilen "Come to Jesus" deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.

Etiketler : BİDEN NETANYAHU İSRAİL ABD
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX